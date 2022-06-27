matthew cook
The Open University (United Kingdom)
Milton Keynes, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Smart Technologies and Cities
University of Sharjah
Sharjah, United Arab Emirates
Associate Editor
Smart Technologies and Cities
King Saud University
Riyadh, Saudi Arabia
Associate Editor
Smart Technologies and Cities
Institute of Telecommunications (IT)
Lisboa, Portugal
Associate Editor
Smart Technologies and Cities
University of Verona
Verona, Italy
Associate Editor
Smart Technologies and Cities
Osaka University
Suita, Japan
Associate Editor
Smart Technologies and Cities
Athens University of Economics and Business
Athens, Greece
Associate Editor
Smart Technologies and Cities
Missouri University of Science and Technology
Rolla, United States
Associate Editor
Smart Technologies and Cities
University College Dublin
Dublin, Ireland
Associate Editor
Smart Technologies and Cities
The Open University (United Kingdom)
Milton Keynes, United Kingdom
Associate Editor
Smart Technologies and Cities
Peking University
Beijing, China
Associate Editor
Smart Technologies and Cities
Alexandria University
Alexandria, Egypt
Associate Editor
Smart Technologies and Cities