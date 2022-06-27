tiit tammaru
University of Tartu
Tartu, Estonia
Specialty Chief Editor
Social Inclusion in Cities
Eastern Washington University
Cheney, United States
Associate Editor
Social Inclusion in Cities
West University of Timișoara
Timișoara, Romania
Associate Editor
Social Inclusion in Cities
Bauhaus-Universität Weimar
Weimar, Germany
Associate Editor
Social Inclusion in Cities
Technion Israel Institute of Technology
Haifa, Israel
Associate Editor
Social Inclusion in Cities
Lucian Blaga University of Sibiu
Sibiu, Romania
Associate Editor
Social Inclusion in Cities
University of Helsinki
Helsinki, Finland
Associate Editor
Social Inclusion in Cities
Georgia State University
Atlanta, United States
Associate Editor
Social Inclusion in Cities
University of Illinois at Urbana-Champaign
Urbana, United States
Associate Editor
Social Inclusion in Cities