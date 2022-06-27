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Mega Events, Public Space, and Sustainable Urban Futures in the Gulf, the Global South, and Beyond
- Simona Azzali
- Friederike Trotier
- Thulisile Ncamsile Mphambukeli
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