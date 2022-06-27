sarim al zubaidy
Toi Ohomai Institute of Technology
Rotorua, New Zealand
Community Reviewer
Solar Energy in Urban Development
Toi Ohomai Institute of Technology
Rotorua, New Zealand
Community Reviewer
Solar Energy in Urban Development
Western Sydney University
Penrith, Australia
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Solar Energy in Urban Development
Merrimack College
North Andover, United States
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Solar Energy in Urban Development
National Renewable Energy Laboratory (DOE)
Golden, United States
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Solar Energy in Urban Development
University of Almeria
Almería, Spain
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Solar Energy in Urban Development
Building Physics and Sustainable Design, KULeuven, Belgium
Leuven, Belgium
Community Reviewer
Solar Energy in Urban Development