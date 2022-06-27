jan kosny
University of Massachusetts Lowell
Lowell, United States
Specialty Chief Editor
Solar Energy in Urban Development
Warsaw University of Technology
Warsaw, Poland
Associate Editor
Solar Energy in Urban Development
Taylor's University School of Architecture Building and Design
Subang Jaya, Malaysia
Associate Editor
Solar Energy in Urban Development
University of Palermo
Palermo, Italy
Associate Editor
Solar Energy in Urban Development
Royal Commission for Jubail and Yanbu
Jubail Industrial City, Saudi Arabia
Associate Editor
Solar Energy in Urban Development
University of Massachusetts Lowell
Lowell, United States
Associate Editor
Solar Energy in Urban Development
Oak Ridge National Laboratory (DOE)
Oak Ridge, United States
Associate Editor
Solar Energy in Urban Development