rehan sadiq
University of British Columbia
Vancouver, Canada
Specialty Chief Editor
Sustainable Infrastructure
Bursa Technical University
Yıldırım, Türkiye
Associate Editor
Sustainable Infrastructure
University of South Australia
Adelaide, Australia
Associate Editor
Sustainable Infrastructure
University of Toledo
Toledo, United States
Associate Editor
Sustainable Infrastructure
American University of Sharjah
Sharjah, United Arab Emirates
Associate Editor
Sustainable Infrastructure
University of Malta
Msida, Malta
Associate Editor
Sustainable Infrastructure
National Institute of Technology, Silchar
Silchar, India
Associate Editor
Sustainable Infrastructure
CEU San Pablo University
Madrid, Spain
Associate Editor
Sustainable Infrastructure
Qassim University
Buraidah, Saudi Arabia
Associate Editor
Sustainable infrastructures
University of Regina
Regina, Canada
Associate Editor
Sustainable Infrastructure
Academy of Scientific and Innovative Research (AcSIR)
New Delhi, India
Associate Editor
Sustainable Infrastructure
American University of Sharjah
Sharjah, United Arab Emirates
Associate Editor
Sustainable infrastructures
University of Los Andes, Colombia
Bogotá, Colombia
Associate Editor
Sustainable Infrastructure
Deakin University
Geelong, Australia
Associate Editor
Sustainable Infrastructure
University of Saskatchewan
Saskatoon, Canada
Associate Editor
Sustainable Infrastructure
Ankara University
Ankara, Türkiye
Associate Editor
Sustainable infrastructures