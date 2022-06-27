paschalis arvanitidis
Department of Economics, University of Thessaly
Volos, Greece
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Urban Economics
Department of Economics, University of Thessaly
Volos, Greece
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Urban Economics
Tomas Bata University in Zlín
Zlín, Czechia
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Urban Economics
University of Sassari
Sassari, Italy
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Urban Economics
NHL Stenden University of Applied Sciences
Leeuwarden, Netherlands
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Urban Economics
Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro
Rio de Janeiro, Brazil
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Urban Economics
University of Warsaw
Warsaw, Poland
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Urban Economics
Northwest A&F University
Xianyang, China
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Urban Economics
Bucharest Academy of Economic Studies
Bucharest, Romania
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Urban Economics
VU Amsterdam
Amsterdam, Netherlands
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Urban Economics
University of Girona
Girona, Spain
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Urban Economics
Nanjing University
Nanjing, China
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Urban Economics
Ulster University
Coleraine, United Kingdom
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Urban Economics
Xi'an Jiaotong University
Xi'an, China
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Urban Economics
School of Built Environment, Faculty of Design, Architecture and Building, University of Technology Sydney
Ultimo, Australia
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Urban Economics
University of Toronto Scarborough
Toronto, Canada
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Urban Economics
Liaoning University
Shenyang, China
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Urban Economics