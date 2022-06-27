julie le gallo
Institut Agro Dijon
Dijon, France
Specialty Chief Editor
Urban Economics
Sapienza University of Rome
Rome, Italy
Associate Editor
Urban Economics
Queen's University Belfast
Belfast, United Kingdom
Associate Editor
Urban Economics
The University of Texas at Dallas
Richardson, United States
Associate Editor
Urban Economics
University of eCampus
Novedrate, Italy
Associate Editor
Urban Economics
The University of Texas at Dallas
Richardson, United States
Associate Editor
Urban Economics
Chinese Academy of Sciences (CAS)
Beijing, China
Associate Editor
Urban Economics
Schar School of Policy and Government, George Mason University
Arlington, United States
Associate Editor
Urban Economics
University of New South Wales
Kensington, Australia
Associate Editor
Urban Economics
Central Michigan University
Mount Pleasant, United States
Associate Editor
Urban Economics
University of Mary Washington
Fredericksburg, United States
Associate Editor
Urban Economics