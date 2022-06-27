cecilia maria villas boas almeida
Paulista University
São Paulo, Brazil
Community Reviewer
Urban Resource Management
Paulista University
São Paulo, Brazil
Community Reviewer
Urban Resource Management
Faculty of Forestry and Wood Technology, Mendel University in Brno
Brno, Czechia
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Urban Resource Management
University of Pennsylvania
Philadelphia, United States
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Urban Resource Management
University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of Cluj-Napoca
Cluj-Napoca, Romania
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Urban Resource Management
Polytechnic University of Turin
Turin, Italy
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Urban Resource Management
National University of Singapore
Singapore, Singapore
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Urban Resource Management
Beijing Normal University
Beijing, China
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Urban Resource Management
Southwest Jiaotong University
Chengdu, China
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Urban Resource Management
Renmin University of China
Beijing, China
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Urban Resource Management
Trinity College Dublin
Dublin, Ireland
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Urban Resource Management
University of Limerick
Limerick, Ireland
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Urban Resource Management
Leiden University
Leiden, Netherlands
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Urban Resource Management
Paulista University
São Paulo, Brazil
Community Reviewer
Urban Resource Management
Royal Institute of Technology
Stockholm, Sweden
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Urban Resource Management
Cairo University
Giza, Egypt
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Urban Resource Management
Missouri State University
Springfield, United States
Community Reviewer
Urban Resource Management