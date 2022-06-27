feni agostinho
Paulista University
São Paulo, Brazil
Specialty Chief Editor
Urban Resource Management
Department of Medicine, Surgery and Dentistry / University of Salerno
Baronissi, Italy
Associate Editor
Urban Resource Management
University of Florence
Florence, Italy
Associate Editor
Urban Resource Management
Institute for Sustainable Society and Innovation
Naples, Italy
Associate Editor
Urban Resource Management
Ca' Foscari University of Venice
Venice, Italy
Associate Editor
Urban Resource Management
China University of Geosciences
Beijing, China
Associate Editor
Urban Resource Management
Beijing Normal University
Beijing, China
Associate Editor
Urban Resource Management
Department of Civil Engineering, University of Salerno
Fisciano (SA), Italy
Associate Editor
Urban Resource Management
Centro Ricerche Casaccia
Roma, Italy
Associate Editor
Urban Resource Management
Sapienza University of Rome
Rome, Italy
Associate Editor
Urban Resource Management
Department of Architecture, Built Environment and Construction Engineering, Polytechnic of Milan
Milan, Italy
Associate Editor
Urban Resource Management
University of Victoria
Victoria, Canada
Associate Editor
Urban Resource Management