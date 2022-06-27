neil g sipe
The University of Queensland
Brisbane, Australia
Specialty Chief Editor
Urban Transportation Systems and Mobility
University of Applied Sciences and Arts of Southern Switzerland
Manno, Switzerland
Associate Editor
Urban Transportation Systems and Mobility
Wuhan University
Wuhan, China
Associate Editor
Urban Transportation Systems and Mobility
The University of Manchester
Manchester, United Kingdom
Associate Editor
Urban Transportation Systems and Mobility
Northumbria University
Newcastle upon Tyne, United Kingdom
Associate Editor
Urban Transportation Systems and Mobility
Central South University
Changsha, China
Associate Editor
Urban Transportation Systems and Mobility
University of North Carolina at Greensboro
Greensboro, United States
Associate Editor
Urban Transportation Systems and Mobility
International Alliance for Mobility Testing and Standardization (IAMTS)
Vienna, Austria
Associate Editor
Urban Transportation Systems and Mobility
Purdue University
West Lafayette, United States
Associate Editor
Urban Transportation Systems and Mobility