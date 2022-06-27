antonio almeida
University of Madeira
Funchal, Portugal
Community Reviewer
Cultural Heritage and Authenticity in Tourism
University of Madeira
Funchal, Portugal
Community Reviewer
Cultural Heritage and Authenticity in Tourism
Rotterdam University of Applied Sciences
Rotterdam, Netherlands
Community Reviewer
Cultural Heritage and Authenticity in Tourism
Canterbury Christ Church University
Canterbury, United Kingdom
Community Reviewer
Cultural Heritage and Authenticity in Tourism
Kyung Hee University
Seoul, Republic of Korea
Community Reviewer
Cultural Heritage and Authenticity in Tourism
IMC University of Applied Sciences Krems
Krems an der Donau, Austria
Community Reviewer
Cultural Heritage and Authenticity in Tourism
University of Lapland
Rovaniemi, Finland
Community Reviewer
Cultural Heritage and Authenticity in Tourism
University of Naples "L'Orientale"
Napoli, Italy
Community Reviewer
Cultural Heritage and Authenticity in Tourism
University of Jaén
Jaén, Spain
Community Reviewer
Cultural Heritage and Authenticity in Tourism
University of Jaén
Jaén, Spain
Community Reviewer
Cultural Heritage and Authenticity in Tourism
University of Calabria
Cosenza, Italy
Community Reviewer
Cultural Heritage and Authenticity in Tourism
Department of Statistics and Econometrics, University of Cordoba, Agrifood Campus of International Excellence ceiA3
Córdoba, Spain
Community Reviewer
Cultural Heritage and Authenticity in Tourism
Center for Advanced Studies in Tourism, University of Bologna
Rimini, Italy
Community Reviewer
Cultural Heritage and Authenticity in Tourism
European University of Lisbon
Lisbon, Portugal
Community Reviewer
Cultural Heritage and Authenticity in Tourism
Auckland University of Technology
Auckland, New Zealand
Community Reviewer
Cultural Heritage and Authenticity in Tourism
University of Cordoba
Córdoba, Spain
Community Reviewer
Cultural Heritage and Authenticity in Tourism
Yunnan University
Kunming, China
Community Reviewer
Cultural Heritage and Authenticity in Tourism