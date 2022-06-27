margarida abreu novais
Griffith University
Nathan, Australia
Community Reviewer
Disaster/Crisis Management and Resilience in Tourism
Griffith University
Nathan, Australia
Community Reviewer
Disaster/Crisis Management and Resilience in Tourism
University of The Bahamas
Nassau, Bahamas
Community Reviewer
Disaster/Crisis Management and Resilience in Tourism
University of Oulu
Oulu, Finland
Community Reviewer
Disaster/Crisis Management and Resilience in Tourism
University of Canterbury
Christchurch, New Zealand
Community Reviewer
Disaster/Crisis Management and Resilience in Tourism
University of Bedfordshire
Luton, United Kingdom
Community Reviewer
Disaster/Crisis Management and Resilience in Tourism
Department of Management and Law, Faculty of Economics, University of Rome Tor Vergata
Roma, Italy
Community Reviewer
Disaster/Crisis Management and Resilience in Tourism
The University of Tennessee, Knoxville
Knoxville, United States
Community Reviewer
Disaster/Crisis Management and Resilience in Tourism
University of Brescia
Brescia, Italy
Community Reviewer
Disaster/Crisis Management and Resilience in Tourism
Pforzheim University of Applied Sciences
Pforzheim, Germany
Community Reviewer
Disaster/Crisis Management and Resilience in Tourism
University of Louisiana at Lafayette
Lafayette, United States
Community Reviewer
Disaster/Crisis Management and Resilience in Tourism
NHL Stenden University of Applied Sciences
Leeuwarden, Netherlands
Community Reviewer
Disaster/Crisis Management and Resilience in Tourism
University of Canterbury
Christchurch, New Zealand
Community Reviewer
Disaster/Crisis Management and Resilience in Tourism
University of Vic - Central University of Catalonia
Barcelona, Spain
Community Reviewer
Disaster/Crisis Management and Resilience in Tourism
Songkhla Rajabhat University
Mueang Songkhla District, Thailand
Community Reviewer
Disaster/Crisis Management and Resilience in Tourism
Lincoln University
Christchurch, New Zealand
Community Reviewer
Disaster/Crisis Management and Resilience in Tourism
Victoria University, Australia
Melbourne, Australia
Community Reviewer
Disaster/Crisis Management and Resilience in Tourism