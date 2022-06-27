villy abraham
Sapir Academic College
Ashkelon, Israel
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Social Impact of Tourism
Sapir Academic College
Ashkelon, Israel
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Social Impact of Tourism
Haaga-Helia University of Applied Sciences
Helsinki, Finland
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Social Impact of Tourism
National Institute of Development Administration
Bang Kapi District, Thailand
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Social Impact of Tourism
Swinburne University of Technology
Hawthorn, Australia
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Social Impact of Tourism
Victoria University, Australia
Melbourne, Australia
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Social Impact of Tourism
University of the Balearic Islands
Palma de Mallorca, Spain
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Social Impact of Tourism
The University of Texas at Austin
Austin, United States
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Social Impact of Tourism
Centre for Planetary Health and Food Security, Griffith University
Nathan, Australia
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Social Impact of Tourism
Leeds Beckett University
Leeds, United Kingdom
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Social Impact of Tourism
University of Greenwich
London, United Kingdom
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Social Impact of Tourism
University of Algarve
Faro, Portugal
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Social Impact of Tourism
University of the West of Scotland
Paisley, United Kingdom
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Social Impact of Tourism
University of Greenwich
London, United Kingdom
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Social Impact of Tourism
Melbourne Polytechnic
Preston, Australia
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Social Impact of Tourism
University of Waikato
Hamilton, New Zealand
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Social Impact of Tourism
University Carlo Cattaneo
Castellanza, Italy
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Social Impact of Tourism