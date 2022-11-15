harald gotten wiker
University of Bergen
Bergen, Norway
Field Chief Editor
Frontiers in Tuberculosis
University of Massachusetts Medical School
Worcester, United States
Specialty Chief Editor
Immunological Basis of Tuberculosis
Servei de Microbiologia, Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol, Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Barcelona, Spain
Specialty Chief Editor
Diagnosis of Tuberculosis
Department of Molecular Genetics & Microbiology, University of New Mexico
Albuquerque, United States
Specialty Chief Editor
Pathogen and Host Biology of Tuberculosis
Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
Atlanta, United States
Specialty Chief Editor
Epidemiology of Tuberculosis
Saint Louis University
St. Louis, United States
Associate Editor
Non-Tuberculous Mycobacteria
Johns Hopkins University
Baltimore, United States
Associate Editor
Therapeutic Advances in Tuberculosis and Non-Tuberculous Mycobacterial Disease
Faculty of Pharmacy, University of Lisbon
Lisbon, Portugal
Associate Editor
Pathogen and Host Biology of Tuberculosis
University College London
London, United Kingdom
Associate Editor
Pathogen and Host Biology of Tuberculosis
Department of Clinical Medicine (Laboratory of Bioregulatory Medicine)
Tokyo, Japan
Associate Editor
Non-Tuberculous Mycobacteria
Texas Biomedical Research Institute
San Antonio, United States
Associate Editor
Pathogen and Host Biology of Tuberculosis
Hvidovre Hospital
Hvidovre, Denmark
Associate Editor
Diagnosis of Tuberculosis
Oregon State University
Corvallis, United States
Associate Editor
Non-Tuberculous Mycobacteria
Institute of Biomedical Sciences Abel Salazar, University of Porto
Porto, Portugal
Associate Editor
Epidemiology of Tuberculosis
University of North Carolina at Chapel Hill
Chapel Hill, United States
Associate Editor
Pathogen and Host Biology of Tuberculosis
National Tuberculosis Institute
Bengaluru, India
Associate Editor
Epidemiology of Tuberculosis