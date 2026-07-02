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Servei de Microbiologia, Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol, Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Barcelona, Spain
Specialty Chief Editor
Diagnosis of Tuberculosis
Hvidovre Hospital
Hvidovre, Denmark
Associate Editor
Diagnosis of Tuberculosis
Stellenbosch University
Stellenbosch, South Africa
Associate Editor
Diagnosis of Tuberculosis
Colorado State University
Fort Collins, United States
Associate Editor
Diagnosis of Tuberculosis