pere-joan cardona
Servei de Microbiologia, Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol, Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Barcelona, Spain
Specialty Chief Editor
Diagnosis of Tuberculosis
Hvidovre Hospital
Hvidovre, Denmark
Associate Editor
Diagnosis of Tuberculosis
Stellenbosch University
Stellenbosch, South Africa
Associate Editor
Diagnosis of Tuberculosis
Colorado State University
Fort Collins, United States
Associate Editor
Diagnosis of Tuberculosis
Hospital Clinic of Barcelona
Barcelona, Spain
Associate Editor
Diagnosis of Tuberculosis
Karolinska Institutet (KI)
Solna, Sweden
Associate Editor
Diagnosis of Tuberculosis
King's College London
London, United Kingdom
Associate Editor
Diagnosis of Tuberculosis
School of Medicine, Johns Hopkins University
Baltimore, United States
Associate Editor
Diagnosis of Tuberculosis
University of Oxford
Oxford, United Kingdom
Associate Editor
Diagnosis of Tuberculosis