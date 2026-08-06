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74 articles

articles

Original Research

Published on 26 Mar 2026

Dose optimization of inhaled tigecycline in humans to overcome inherent adverse events and maximize bacterial clearance using a physiologically-based pharmacokinetic modeling approach

in Non-Tuberculous Mycobacteria

  • Hyunseo Park
  • Amarinder Singh
  • Ashish Srivastava
  • Bhargavi Thalluri
  • Christelle J. Mathieu
  • Paridhi Gupta
  • Camron M. Pearce
  • Malik Zohaib Ali
  • Ilham M. Alshiraihi
  • Sara E. Maloney Norcross
Frontiers in Tuberculosis
doi 10.3389/ftubr.2026.1762713
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  • 1 citation

Study Protocol

Published on 13 Feb 2026

An integrated psycho-social intervention to improve self-efficacy toward TB treatment uptake and infection prevention among patients and family caregivers: a multicentric implementation research study protocol

in Therapeutic Advances in Tuberculosis and Non-Tuberculous Mycobacterial Disease

  • Karikalan Nagaraj
  • Bella Devaleenal Daniel
  • Chandra Suresh
  • Dhanalakshmi Angamuthu
  • Shobana Palanisamy
  • Muniyandi Malaisamy
Frontiers in Tuberculosis
doi 10.3389/ftubr.2026.1713844
  • 1,299 views

Original Research

Published on 13 Jan 2026

Evaluation of a short, all oral treatment regimen including bedaquiline, delamanid, linezolid, clofazimine, and pyrazinamide named “Regimen C” for pre-XDR tuberculosis in Niger

in Therapeutic Advances in Tuberculosis and Non-Tuberculous Mycobacterial Disease

  • Soumana Boubacar Soumana
  • Abdourahamane Yacouba
  • Cheikh Aboubacar Abdoul Lawi
  • Ibrahim Oumar
  • Bassirou Souleymane
  • Alphazazi Soumana
  • Tapha Ounoussa
  • Mahamadou Doutchi
  • Mamane Daou
  • Souleymane Brah
Frontiers in Tuberculosis
doi 10.3389/ftubr.2025.1718997
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