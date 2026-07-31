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130 articles

articles

Original Research

Accepted on 31 Jul 2026

Comparative analysis of anesthetic protocols in spontaneously hypertensive rats with sepsis-induced hemodynamic instability

in Anesthesiology and Animal Pain Management

  • Maria Alcione Silva Gomes
  • Aline Aparecida Macedo Marques
  • Gabriela Pereira da Silva
  • Luana Ale Bertoncello
  • Maria Medina de Azevedo
  • Maria Luiza Fidelis Da Silva
  • JOYNER DAVID ANAYA MIRANDA
  • Bianca Viana Silva
  • Telma Lélia Gonçalves Schultz de Carvalho
  • Isabela Marafon Souza Féliz
Frontiers in Veterinary Science
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Original Research

Published on 18 Jun 2026

Anaesthetic management and clinical outcomes of balloon pulmonary valvuloplasty in dogs with severe pulmonic stenosis: a retrospective study (2024–2025)

in Anesthesiology and Animal Pain Management

  • Daniele Midori Kakimoto Higa
  • Alessandro Rodrigues de Carvalho Martins
  • Denise Tabacchi Fantoni
  • Matheus Matioli Mantovani
  • Adan William de Melo Navarro
  • Gabrielly Moreira dos Santos de Oliveira
  • Renata Sayuri Akabane
  • Guilherme Teixeira Goldfeder
  • Viviane Sanchez Galeazzi
  • Mayara Travalini de Lima
Frontiers in Veterinary Science
doi 10.3389/fvets.2026.1757690
  • 1,128 views