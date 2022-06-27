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Understanding Myofascial Pain as a Primary Driver of Lameness in Animals: Integrating Biomechanics, Neurophysiology, and Fascial Research
- Karine Portier
- Maira Rezende Formenton
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