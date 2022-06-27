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Advancing Animal Welfare Assessment: From Biomarkers to Smart Monitoring Technologies - Volume II
- Francesca Arfuso
- Maria Giovanna Ciliberti
- Livia D'Angelo
- Francesca Daniela Sotgiu
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