regiane r santos
Schothorst Feed Research
Lelystad, Netherlands
Specialty Chief Editor
Animal Nutrition and Metabolism
Osmaniye Korkut Ata University
Osmaniye, Türkiye
Associate Editor
Animal Nutrition and Metabolism
Alexandria University
Alexandria, Egypt
Associate Editor
Animal Nutrition and Metabolism
Oregon Health and Science University
Portland, United States
Associate Editor
Animal Nutrition and Metabolism
National Institute of Health Sciences (NIHS)
Kawasaki, Japan
Associate Editor
Animal Nutrition and Metabolism
Faculty of Veterinary Medicine, University of Zaragoza
Zaragoza, Spain
Associate Editor
Animal Nutrition and Metabolism
Department of Veterinary Sciences, School of Agriculture and Veterinary Medicine, University of Turin
Turin, Italy
Associate Editor
Animal Nutrition and Metabolism
University of Tuscia
Viterbo, Italy
Associate Editor
Animal Nutrition and Metabolism
University of Ioannina
Ioannina, Greece
Associate Editor
Animal Nutrition and Metabolism
Parmigiano Reggiano Consortium
Reggio nell'Emilia, Italy
Associate Editor
Animal Nutrition and Metabolism
Foshan University
Foshan, China
Associate Editor
Animal Nutrition and Metabolism
Adisseo
Commentry, France
Associate Editor
Animal Nutrition and Metabolism
University of Murcia
Murcia, Spain
Associate Editor
Animal Nutrition and Metabolism
Yeungnam University
Gyeongsan, Republic of Korea
Associate Editor
Animal Nutrition and Metabolism
University of Pisa
Pisa, Italy
Associate Editor
Animal Nutrition and Metabolism