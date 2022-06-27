ali mobasheri
University of Oulu
Oulu, Finland
Specialty Chief Editor
Comparative and Clinical Medicine
University of Oulu
Oulu, Finland
Specialty Chief Editor
Comparative and Clinical Medicine
University College Dublin
Dublin, Ireland
Specialty Chief Editor
Comparative and Clinical Medicine
Utrecht University
Utrecht, Netherlands
Specialty Chief Editor
Comparative and Clinical Medicine
Department of Anatomy and Embryology, Faculty of Veterinary Medicine, Alexandria University
Alexandria, Egypt
Associate Editor
Comparative and Clinical Medicine
Anivive Lifesciences
Long Beach, United States
Associate Editor
Comparative and Clinical Medicine
University of Surrey
Guildford, United Kingdom
Associate Editor
Comparative and Clinical Medicine
University of Padua
Padua, Italy
Associate Editor
Comparative and Clinical Medicine
Faculty of Veterinary Medicine, University of Teramo
Teramo, Italy
Associate Editor
Comparative and Clinical Medicine
Department of Large Animal Clinical Sciences, Virginia Maryland College of Veterinary Medicine, Virginia Tech
Blacksburg, United States
Associate Editor
Comparative and Clinical Medicine
Agricultural University of Tirana
Tirana, Albania
Associate Editor
Comparative and Clinical Medicine
Paulista University
São Paulo, Brazil
Associate Editor
Comparative and Clinical Medicine
Gustave Roussy Cancer Campus
Villejuif, France
Associate Editor
Comparative and Clinical Medicine
University of Liège
Liège, Belgium
Associate Editor
Comparative and Clinical Medicine
University Hospital of Padua
Padua, Italy
Associate Editor
Comparative and Clinical Medicine
Aarhus University
Aarhus, Denmark
Associate Editor
Comparative and Clinical Medicine
Razi University
Kermanshah, Iran
Associate Editor
Comparative and Clinical Medicine