felisbina luisa queiroga
University of Trás-os-Montes and Alto Douro
Vila Real, Portugal
Specialty Chief Editor
Oncology in Veterinary Medicine
University of Edinburgh
Edinburgh, United Kingdom
Associate Editor
Oncology in Veterinary Medicine
Federal University of Minas Gerais
Belo Horizonte, Brazil
Associate Editor
Oncology in Veterinary Medicine
University of Padua
Padua, Italy
Associate Editor
Oncology in Veterinary Medicine
University of Bari Aldo Moro
Bari, Italy
Associate Editor
Oncology in Veterinary Medicine
University of Parma
Parma, Italy
Associate Editor
Oncology in Veterinary Medicine
University of São Paulo
São Paulo, Brazil
Associate Editor
Oncology in Veterinary Medicine
Atypia, Oncología Veterinaria y Experimental
Granada, Spain
Associate Editor
Oncology in Veterinary Medicine
Department of Pathology, Faculty of Veterinary Medicine, Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Wrocław, Poland
Associate Editor
Oncology in Veterinary Medicine
Paulista University
São Paulo, Brazil
Associate Editor
Oncology in Veterinary Medicine
City University of Hong Kong
Kowloon, Hong Kong, SAR China
Associate Editor
Oncology in Veterinary Medicine
School of Veterinary Medicine, University of California, Davis
Davis, United States
Associate Editor
Oncology in Veterinary Medicine
São Paulo State University
São Paulo, Brazil
Associate Editor
Oncology in Veterinary Medicine
University of Perugia
Perugia, Italy
Associate Editor
Oncology in Veterinary Medicine
ICBAS - School of Medicine and Biomedical Sciences, University of Porto
Porto, Portugal
Associate Editor
Oncology in Veterinary Medicine
Ludwig-Maximilians-Universität München
Munich, Germany
Associate Editor
Oncology in Veterinary Medicine