antoinette marsh
The Ohio State University
Columbus, United States
Specialty Chief Editor
Parasitology
Complutense University of Madrid
Madrid, Spain
Associate Editor
Parasitology
COMSATS University, Islamabad Campus
Islamabad, Pakistan
Associate Editor
Parasitology
Firat University
Elazig, Türkiye
Associate Editor
Parasitology
Institut National de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE)
Paris, France
Associate Editor
Parasitology
Animal Disease Research Unit, Agricultural Research Service (USDA)
Pullman, United States
Associate Editor
Parasitology
Royal Veterinary College (RVC)
London, United Kingdom
Associate Editor
Parasitology
University of Las Palmas de Gran Canaria
Las Palmas de Gran Canaria, Spain
Associate Editor
Parasitology
University of Padua
Padua, Italy
Associate Editor
Parasitology
The University of Melbourne
Parkville, Australia
Associate Editor
Parasitology
Berry College
Mount Berry, United States
Associate Editor
Parasitology
Sevilla University
Seville, Spain
Associate Editor
Parasitology
Aristotle University of Thessaloniki
Thessaloniki, Greece
Associate Editor
Parasitology
Autonomous University of Barcelona
Barcelona, Spain
Associate Editor
Parasitology
University of Giessen
Giessen, Germany
Associate Editor
Parasitology