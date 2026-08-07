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Original Research

Published on 23 Jul 2026

Spatial epidemiology of lumpy skin disease outbreaks in Thailand: proximity patterns, case concentrations, spatio-temporal clusters, and interpolated case distribution

in Veterinary Epidemiology and Economics

  • Veerasak Punyapornwithaya
  • Supitchaya Siriyakhun
  • Orapun Arjkumpa
  • Noppawan Buamithup
  • Waraphon Phimpraphai
  • Wengui Li
  • Kusnul Yuli Maulana
  • Kenny Oriel Aranas Olana
  • Bolortuya Purevsuren
  • Karma Rinzin
Frontiers in Veterinary Science
doi 10.3389/fvets.2026.1867178
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