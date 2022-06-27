michael ward
The University of Sydney
Darlington, Australia
Specialty Chief Editor
Veterinary Epidemiology and Economics
S.Seifullin Kazakh AgroTechnical Research University
Astana, Kazakhstan
Associate Editor
Veterinary Epidemiology and Economics
COMSATS University, Islamabad Campus
Islamabad, Pakistan
Associate Editor
Veterinary Epidemiology and Economics
Australian National University
Canberra, Australia
Associate Editor
Veterinary Epidemiology and Economics
Kuwait University
Kuwait City, Kuwait
Associate Editor
Veterinary Epidemiology and Economics
VISAVET Health Surveillance Centre (UCM)
Madrid, Spain
Associate Editor
Veterinary Epidemiology and Economics
University of California, Davis
Davis, United States
Associate Editor
Veterinary Epidemiology and Economics
National Centre for Foreign Animal Disease, Canadian Food Inspection Agency (CFIA)
Winnipeg, Canada
Associate Editor
Veterinary Epidemiology and Economics
Complutense University of Madrid
Madrid, Spain
Associate Editor
Veterinary Epidemiology and Economics
Complutense University of Madrid
Madrid, Spain
Associate Editor
Veterinary Epidemiology and Economics
Sydney School of Veterinary Science
Camperdown, Australia
Associate Editor
Veterinary Epidemiology and Economics
Department of Agriculture Food and the Marine (Ireland)
Celbridge, Ireland
Associate Editor
Veterinary Epidemiology and Economics
National Scientific and Technical Research Council (CONICET)
Buenos Aires, Argentina
Associate Editor
Veterinary Epidemiology and Economics
University of Copenhagen
Copenhagen, Denmark
Associate Editor
Veterinary Epidemiology and Economics
Experimental Zooprophylactic Institute of Abruzzo and Molise G. Caporale
Teramo, Italy
Associate Editor
Veterinary Epidemiology and Economics
The University of Sydney
Darlington, Australia
Associate Editor
Veterinary Epidemiology and Economics