april a. kedrowicz
North Carolina State University
Raleigh, United States
Specialty Chief Editor
Veterinary Humanities and Social Sciences
University of Milan
Milan, Italy
Associate Editor
Veterinary Humanities and Social Sciences
National Research Institute of Science and Technology for Environment and Agriculture (IRSTEA)
Antony, France
Associate Editor
Veterinary Humanities and Social Sciences
School of Veterinary and Life Sciences, Murdoch University
Perth, Australia
Associate Editor
Veterinary Humanities and Social Sciences
Purdue University
West Lafayette, United States
Associate Editor
Veterinary Humanities and Social Sciences
Cardiff University
Cardiff, United Kingdom
Associate Editor
Veterinary Humanities and Social Sciences
California State Polytechnic University, Pomona
Pomona, United States
Associate Editor
Veterinary Humanities and Social Sciences
California State Polytechnic University, Pomona
Pomona, United States
Associate Editor
Veterinary Humanities and Social Sciences
Texas Tech University
Lubbock, United States
Associate Editor
Veterinary Humanities and Social Sciences
University of California, Davis
Davis, United States
Associate Editor
Veterinary Humanities and Social Sciences
Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO)
Canberra, Australia
Associate Editor
Veterinary Humanities and Social Sciences
University of Gloucestershire
Cheltenham, United Kingdom
Associate Editor
Veterinary Humanities and Social Sciences
Tokyo University of Agriculture
Tokyo, Japan
Associate Editor
Veterinary Humanities and Social Sciences
University of Pennsylvania
Philadelphia, United States
Associate Editor
Veterinary Humanities and Social Sciences
American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA)
New York, United States
Associate Editor
Veterinary Humanities and Social Sciences
University of Milan
Milan, Italy
Associate Editor
Veterinary Humanities and Social Sciences