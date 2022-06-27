michael kogut
Agricultural Research Service, United States Department of Agriculture
Washington D.C., United States
Specialty Chief Editor
Veterinary Infectious Diseases
Montreal University
Montreal, Canada
Associate Editor
Veterinary Infectious Diseases
Food Animal Environmental Systems Research, Agricultural Research Service (USDA)
Bowling Green, United States
Associate Editor
Veterinary Infectious Diseases
COMSATS University, Islamabad Campus
Islamabad, Pakistan
Associate Editor
Veterinary Infectious Diseases
University of Bristol
Bristol, United Kingdom
Associate Editor
Veterinary Infectious Diseases
University of Florida
Gainesville, United States
Associate Editor
Veterinary Infectious Diseases
National Animal Disease Center, Agricultural Research Service (USDA)
Ames, United States
Associate Editor
Veterinary Infectious Diseases
Food and Feed Safety Research, Southern Plains Agricultural Research Center, Agricultural Research Service (USDA)
College Station, United States
Associate Editor
Veterinary Infectious Diseases
University of Veterinary Medicine Vienna
Vienna, Austria
Associate Editor
Veterinary Infectious Diseases
Bahauddin Zakariya University
Multan, Pakistan
Associate Editor
Veterinary Infectious Diseases
Free University of Berlin
Berlin, Germany
Associate Editor
Veterinary Infectious Diseases
United States Department of Agriculture (USDA)
Washington, United States
Associate Editor
Veterinary Infectious Diseases
University of Pisa
Pisa, Italy
Associate Editor
Veterinary Infectious Diseases
Boehringer Ingelheim (France)
Lyon, France
Associate Editor
Veterinary Infectious Diseases
Liverpool John Moores University
Liverpool, United Kingdom
Associate Editor
Veterinary Infectious Diseases
Agricultural Research Service, United States Department of Agriculture
Washington D.C., United States
Associate Editor
Veterinary Infectious Diseases