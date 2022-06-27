andrea tipold
University of Veterinary Medicine Hannover
Hanover, Germany
Specialty Chief Editor
Veterinary Neurology and Neurosurgery
University of California, Davis
Davis, United States
Associate Editor
Veterinary Neurology and Neurosurgery
University of Cambridge
Cambridge, United Kingdom
Associate Editor
Veterinary Neurology and Neurosurgery
Willows Veterinary Centre
Solihull, United Kingdom
Associate Editor
Veterinary Neurology and Neurosurgery
University of Missouri
Columbia, United States
Associate Editor
Veterinary Neurology and Neurosurgery
Linnaeus Veterinary Limited
Shirley, United Kingdom
Associate Editor
Veterinary Neurology and Neurosurgery
Centre for Clinical Veterinary Medicine, Ludwig-Maximilians-Universität München
Munich, Germany
Associate Editor
Veterinary Neurology and Neurosurgery
University of Minnesota Twin Cities
St. Paul, United States
Associate Editor
Veterinary Neurology and Neurosurgery
Nippon Veterinary and Life Science University
Musashino, Japan
Associate Editor
Veterinary Neurology and Neurosurgery
Expertise Centre of Genetics, Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Utrecht University
Utrecht, Netherlands
Associate Editor
Veterinary Neurology and Neurosurgery
University of Turin
Turin, Italy
Associate Editor
Veterinary Neurology and Neurosurgery
North Carolina State University
Raleigh, United States
Associate Editor
Veterinary Neurology and Neurosurgery
North Carolina State University
Raleigh, United States
Associate Editor
Veterinary Neurology and Neurosurgery
Virginia Tech
Blacksburg, United States
Associate Editor
Veterinary Neurology and Neurosurgery
University of Minnesota Twin Cities
St. Paul, United States
Associate Editor
Veterinary Neurology and Neurosurgery
AstraZeneca (United Kingdom)
London, United Kingdom
Associate Editor
Veterinary Neurology and Neurosurgery