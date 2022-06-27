michael jaffe
College of Veterinary Medicine, Mississippi State University
Mississippi State, United States
Specialty Chief Editor
Veterinary Surgery
Cairo University
Giza, Egypt
Associate Editor
Veterinary Surgery
Royal Veterinary College (RVC)
London, United Kingdom
Associate Editor
Veterinary Surgery
Virginia Tech
Blacksburg, United States
Associate Editor
Veterinary Surgery
Texas A and M University
College Station, United States
Associate Editor
Veterinary Surgery
The Atlantic Veterinary College, University of Prince Edward Island
Charlottetown, Canada
Associate Editor
Veterinary Surgery
University of Naples Federico II
Naples, Italy
Associate Editor
Veterinary Surgery
Tufts University
Medford, United States
Associate Editor
Veterinary Surgery
Kaneps Equine Sports Medicine and Surgery
Beverly, United States
Associate Editor
Veterinary Surgery
University of Veterinary Medicine Hannover
Hanover, Germany
Associate Editor
Veterinary Surgery
University of Tennessee at Chattanooga
Chattanooga, United States
Associate Editor
Veterinary Surgery
The University of Tennessee, Knoxville
Knoxville, United States
Associate Editor
Veterinary Surgery
University of Veterinary Medicine Vienna
Vienna, Austria
Associate Editor
Veterinary Surgery
Royal Veterinary College (RVC)
London, United Kingdom
Associate Editor
Veterinary Surgery
INRA Ecole Nationale Vétérinaire, Agroalimentaire et de l'alimentation de Nantes-Atlantique (Oniris)
Nantes, France
Associate Editor
Veterinary Surgery
University of Minnesota Twin Cities
St. Paul, United States
Associate Editor
Veterinary Surgery