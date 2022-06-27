irene iglesias
Animal Health Research Center, National Institute for Agricultural and Food Research and Technology
Madrid, Spain
Specialty Chief Editor
Zoological Medicine
Inland Norway University of Applied Sciences, Evenstad Campus
Evenstad, Norway
Associate Editor
Zoological Medicine
National University of Costa Rica
Heredia, Costa Rica
Associate Editor
Zoological Medicine
University of Naples Federico II
Naples, Italy
Associate Editor
Zoological Medicine
Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research (LG)
Berlin, Germany
Associate Editor
Zoological Medicine
UMR ASTRE - CIRAD
Montpellier, France
Associate Editor
Zoological Medicine
Department of Animal Medicine, Production and Health, School of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, University of Padua
Padua, Italy
Associate Editor
Zoological Medicine
Laboklin GmbH & Co. KG
Kissingen, Germany
Associate Editor
Zoological Medicine
Spanish National Research Council (CSIC)
Madrid, Spain
Associate Editor
Zoological Medicine
University of Padua
Padua, Italy
Associate Editor
Zoological Medicine
Murdoch University
Perth, Australia
Associate Editor
Zoological Medicine
Self-employed
Olney, United States
Associate Editor
Zoological Medicine
Marie-Pierre Ryser-Degiorgis
Bern, Switzerland
Associate Editor
Zoological Medicine
Department of Integrative Marine Ecology, Anton Dohrn Zoological Station Naples
Naples, Italy
Associate Editor
Zoological Medicine
University of Veterinary Medicine Hannover
Hanover, Germany
Associate Editor
Zoological Medicine
University of California, Davis
Davis, United States
Associate Editor
Zoological Medicine