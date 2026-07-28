 Skip to main content
Type at least 3 characters

138 articles

articles

Brief Research Report

Published on 27 Nov 2025

Effects of a specific synbiotic blend on fecal short-chain fatty acids and gut inflammation in cow's milk-allergic children receiving amino acid–based formula during early life: results of a randomized controlled trial (PRESTO study)

in Food Allergy

  • Pantipa Chatchatee
  • Annelot C. Breedveld
  • Simone R. B. M. Eussen
  • Anna Nowak-Wegrzyn
  • Lars Lange
  • Suwat Benjaponpitak
  • Kok Wee Chong
  • Pasuree Sangsupawanich
  • Harm Wopereis
  • Manon M. Oude Nijhuis
Frontiers in Allergy
doi 10.3389/falgy.2025.1667162
  • 3,649 views
  • 1 citation