Original Research
Published on 03 Jun 2026
Urbanization is associated with alterations in immunity, stress physiology, morphology and reproduction in western fence lizards
in Physiology
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