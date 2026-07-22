Review
Accepted on 22 Jul 2026
A narrative review of stellate ganglion block in management of post-operative atrial fibrillation with focus on immunomodulatory mechanisms
in Critical Care Anesthesiology
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Review
Accepted on 22 Jul 2026
in Critical Care Anesthesiology
Original Research
Published on 14 Jul 2026
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Published on 30 Jun 2026
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Published on 22 May 2026
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Published on 08 May 2026
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Published on 30 Apr 2026
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Published on 09 Feb 2026
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Published on 27 Jan 2026
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Published on 19 Feb 2025
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Published on 18 Oct 2024
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Published on 12 Sep 2024
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Published on 04 Sep 2024
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Published on 15 Dec 2023
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Published on 12 Oct 2023
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Case Report
Published on 30 Nov 2022
in Critical Care Anesthesiology