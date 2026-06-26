Original Research
Published on 26 Jun 2026
The multiband cylindrical dielectric resonator antenna with modified microstrip feeding
in Metamaterial Antennas
Frontiers in Antennas and Propagation
doi 10.3389/fanpr.2026.1850686
- 760 views
Original Research
Published on 26 Jun 2026
in Metamaterial Antennas
Original Research
Published on 06 Mar 2026
in Metamaterial Antennas
Original Research
Published on 12 Nov 2025
in Metamaterial Antennas
Original Research
Published on 25 Mar 2025
in Metamaterial Antennas
Specialty Grand Challenge
Published on 11 Nov 2022
in Metamaterial Antennas