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Original Research

Published on 15 Jul 2025

Assessment of antibiotic utilization patterns in an Indian Level-1 Trauma Center: a pilot study exploring days of antibiotic spectrum coverage and defined daily doses using WHO AWaRe classification trends

in Antibiotics in Clinical Settings

  • M Nizam Ahmed
  • Arpan Kumar Thakur
  • Smriti Srivastava
  • Aparna Ningombam
  • Madhavi Kirti
  • Sushma Sagar
  • Keshav Goyal
  • Subodh Kumar
  • Ashish Bindra
  • Gyaninder Pal Singh
Frontiers in Antibiotics
doi 10.3389/frabi.2025.1578217
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