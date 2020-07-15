snezhana i. abarzhi
University of Western Australia
Perth, Australia
Associate Editor
Dynamical Systems
University of Western Australia
Perth, Australia
Associate Editor
Dynamical Systems
Faculty of Sport Sciences, Hitit University
Corum, Türkiye
Associate Editor
Dynamical Systems
Carthage University
Tunis, Tunisia
Associate Editor
Dynamical Systems
Department of Mathematics, Faculty of Science, Bilkent University
Ankara, Türkiye
Associate Editor
Dynamical Systems
Asansol Girls' College
Asansol, West Bengal, India
Associate Editor
Dynamical Systems
École des ponts ParisTech (ENPC)
Marne-la-Vallée, France
Associate Editor
Dynamical Systems
Faculty of Science, University of Douala
Douala, Cameroon
Associate Editor
Dynamical Systems
Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (IPICYT)
San Luis Potosí, Mexico
Associate Editor
Dynamical Systems
Maastricht University
Maastricht, Netherlands
Associate Editor
Dynamical Systems
University of Franche-Comté
Besançon, France
Associate Editor
Dynamical Systems
New Mexico Tech
New Mexico, United States
Associate Editor
Dynamical Systems
University of Naples Federico II
Naples, Italy
Associate Editor
Dynamical Systems
Centre Régional des Métiers de l’Education et de la Formation (CRMEF)
Casablanca, Morocco
Associate Editor
Dynamical Systems
University of Calabria
Cosenza, Italy
Associate Editor
Dynamical Systems
University of Toronto
Toronto, Canada
Associate Editor
Dynamical Systems
University of Ottawa
Ottawa, Canada
Associate Editor
Dynamical Systems