raluca eftimie
University of Franche-Comté
Besançon, France
Specialty Chief Editor
Mathematical Biology
College of Innovation & Technology, University of Michigan–Flint
Flint, United States
Associate Editor
Mathematical Biology
Chandigarh University
Mohali, India
Associate Editor
Mathematical Biology
University of the Western Cape
Bellville, South Africa
Associate Editor
Mathematical Biology
University of Le Havre
Le Havre, France
Associate Editor
Mathematical Biology
Sapienza University of Rome
Rome, Italy
Associate Editor
Mathematical Biology
Marchuk Institute of Numerical Mathematics (RAS)
Moscow, Russia
Associate Editor
Mathematical Biology
Département de mathématiques et de statistique, Faculté des Arts et des Sciences, Université de Montréal
Montreal, Canada
Associate Editor
Mathematical Biology
SRM University AP
Amaravati, India
Associate Editor
Mathematical Biology
Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (INRIA)
Rocquencourt, France
Associate Editor
Mathematical Biology
Department of Basic Sciences, Faculty of Sciences, University of Bío-Bío
Chillan, Chile
Associate Editor
Mathematical Biology
Université Grenoble Alpes
Saint Martin d'Hères, France
Associate Editor
Mathematical Biology
GNS Healthcare (United States)
Cambridge, United States
Associate Editor
Mathematical Biology
Center for Rapid and Sustainable Product Development, Polytechnic Institute of Leiria
Marinha Grande, Portugal
Associate Editor
Mathematical Biology
Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche, Università di Modena e Reggio Emilia
Modena, Italy
Associate Editor
Mathematical Biology
Khalifa University
Abu Dhabi, United Arab Emirates
Associate Editor
Mathematical Biology