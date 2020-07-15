snezhana i. abarzhi
University of Western Australia
Perth, Australia
Specialty Chief Editor
Mathematical Physics
Babeș-Bolyai University
Cluj-Napoca, Romania
Associate Editor
Mathematical Physics
Università Telematica Internazionale Uninettuno
Rome, Italy
Associate Editor
Mathematical Physics
A.M. Obukhov Institute of Atmospheric Physics (RAS)
Moscow, Russia
Associate Editor
Mathematical Physics
Institute of Mathematics for Industry, Kyushu University
Nishi-ku, Japan
Associate Editor
Mathematical Physics
São Paulo State University
São Paulo, Brazil
Associate Editor
Mathematical Physics
The University of Queensland
Brisbane, Australia
Associate Editor
Mathematical Physics
Department of Basic Sciences, Faculty of Sciences, University of Bío-Bío
Chillan, Chile
Associate Editor
Mathematical Physics
Grenfell Campus, Memorial University of Newfoundland
Corner Brook, Canada
Associate Editor
Mathematical Physics
Arizona State University
Tempe, United States
Associate Editor
Mathematical Physics
University of Algarve
Faro, Portugal
Associate Editor
Mathematical Physics
Department of Physics, Center for Research and Advanced Studies, National Polytechnic Institute of Mexico (CINVESTAV)
Mexico-City, Mexico
Associate Editor
Mathematical Physics
Osaka Metropolitan University
Osaka, Japan
Associate Editor
Mathematical Physics
Technion Israel Institute of Technology
Haifa, Israel
Associate Editor
Mathematical Physics
Bozok University
Yozgat, Türkiye
Associate Editor
Mathematical Physics
The Molecular Foundry, Berkeley Lab (DOE)
Berkeley, United States
Associate Editor
Mathematical Physics