yiming ying
The University of Sydney
Darlington, Australia
Specialty Chief Editor
Numerical Analysis and Scientific Computation
International School for Advanced Studies (SISSA)
Trieste, Italy
Associate Editor
Numerical Analysis and Scientific Computation
Polytechnic University of Milan
Milan, Italy
Associate Editor
Numerical Analysis and Scientific Computation
Virginia Tech
Blacksburg, United States
Associate Editor
Numerical Analysis and Scientific Computation
Curtin University
Perth, Australia
Associate Editor
Numerical Analysis and Scientific Computation
National Forensic Sciences University
Gandhinagar, India
Associate Editor
Numerical Analysis and Scientific Computation
University of Florence
Florence, Italy
Associate Editor
Numerical Analysis and Scientific Computation
Department of Mathematics and Applications, Polytechnic and Basic Sciences School, University of Naples Federico II
Napoli, Italy
Associate Editor
Numerical Analysis and Scientific Computation
University of Padua
Padua, Italy
Associate Editor
Numerical Analysis and Scientific Computation
Pädagogische Hochschule Vorarlberg
Feldkirch, Austria
Associate Editor
Numerical Analysis and Scientific Computation
University of Palermo
Palermo, Italy
Associate Editor
Numerical Analysis and Scientific Computation
Department of Computer Science, University of Pisa
Pisa, Italy
Associate Editor
Numerical Analysis and Scientific Computation
Texas A and M University
College Station, United States
Associate Editor
Numerical Analysis and Scientific Computation
University of Pisa
Pisa, Italy
Associate Editor
Numerical Analysis and Scientific Computation
Tongji University
Shanghai, China
Associate Editor
Numerical Analysis and Scientific Computation
The University of Newcastle
Callaghan, Australia
Associate Editor
Numerical Analysis and Scientific Computation