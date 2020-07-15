eva cantoni
Geneva School of Economics and Management, University of Geneva
Geneva, Switzerland
Specialty Chief Editor
Statistics and Probability
Dokuz Eylül University
Alsancak, Türkiye
Associate Editor
Statistics and Probability
National University of Sciences and Technology (NUST)
Islamabad, Pakistan
Associate Editor
Statistics and Probability
Indian Institute of Technology Indore
Indore, India
Associate Editor
Statistics and Probability
Marquette University
Milwaukee, United States
Associate Editor
Statistics and Probability
Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM)
Paris, France
Associate Editor
Statistics and Probability
Federal University of Rio Grande do Norte
Natal, Brazil
Associate Editor
Statistics and Probability
University of Missouri–St. Louis
St. Louis, United States
Associate Editor
Statistics and Probability
University of British Columbia
Vancouver, Canada
Associate Editor
Statistics and Probability
Hong Kong Baptist University
Kowloon, Hong Kong, SAR China
Associate Editor
Statistics and Probability
Old Dominion University
Norfolk, United States
Associate Editor
Statistics and Probability
Hong Kong Baptist University
Kowloon, Hong Kong, SAR China
Associate Editor
Statistics and Probability
Center for Mathematics, School of Sciences, University of Minho
Braga, Portugal
Associate Editor
Statistics and Probability
University of Valladolid
Valladolid, Spain
Associate Editor
Statistics and Probability
University of Porto
Porto, Portugal
Associate Editor
Statistics and Probability
University of Florida
Gainesville, United States
Associate Editor
Statistics and Probability