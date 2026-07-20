Systematic Review
Published on 20 Jul 2026
Ontology-based approaches for multi-destination tourism planning: a systematic literature review
in Logic and Reasoning in AI
- 895 views
Systematic Review
Published on 20 Jul 2026
in Logic and Reasoning in AI
Conceptual Analysis
Published on 19 Jun 2026
in Logic and Reasoning in AI
Original Research
Published on 10 Jun 2026
in Logic and Reasoning in AI
Original Research
Published on 03 Jun 2026
in Logic and Reasoning in AI
Original Research
Published on 01 Jun 2026
in Logic and Reasoning in AI
Original Research
Published on 07 May 2026
in Logic and Reasoning in AI
Perspective
Published on 05 Mar 2026
in Logic and Reasoning in AI
Correction
Published on 23 Feb 2026
in Logic and Reasoning in AI
Original Research
Published on 06 Feb 2026
in Logic and Reasoning in AI
Original Research
Published on 12 Jan 2026
in Logic and Reasoning in AI
Hypothesis and Theory
Published on 12 Jan 2026
in Logic and Reasoning in AI
Original Research
Published on 06 Jan 2026
in Logic and Reasoning in AI
Original Research
Published on 10 Dec 2025
in Logic and Reasoning in AI
Original Research
Published on 01 Dec 2025
in Logic and Reasoning in AI
Opinion
Published on 04 Jul 2025
in Logic and Reasoning in AI
Original Research
Published on 30 Apr 2025
in Logic and Reasoning in AI
Methods
Published on 12 Feb 2025
in Logic and Reasoning in AI
Original Research
Published on 21 Jan 2025
in Logic and Reasoning in AI
Original Research
Published on 03 Jun 2024
in Logic and Reasoning in AI
Original Research
Published on 14 Mar 2024
in Logic and Reasoning in AI
Original Research
Published on 26 May 2021
in Logic and Reasoning in AI
Original Research
Published on 24 Mar 2021
in Logic and Reasoning in AI
Methods
Published on 07 Aug 2020
in Logic and Reasoning in AI
Original Research
Published on 31 Jan 2020
in Logic and Reasoning in AI