alberto fairén
Center for Astrobiology (CAB), CSIC-INTA
Madrid, Spain
Specialty Chief Editor
Astrobiology
Autonomous University of Madrid
Madrid, Spain
Associate Editor
Astrobiology
University of Rome Tor Vergata
Roma, Italy
Associate Editor
Astrobiology
National Autonomous University of Mexico
México City, Mexico
Associate Editor
Astrobiology
University of Bari Aldo Moro
Bari, Italy
Associate Editor
Astrobiology
Center for Astrobiology, Spanish National Research Council (CSIC)
Madrid, Spain
Associate Editor
Astrobiology
Department of Geology and Geophysics, College of Science, Louisiana State University
Baton Rouge, United States
Associate Editor
Astrobiology
Department of Earth& Planetary Sciences, the University of Hong Kong
Hong Kong, Hong Kong, SAR China
Associate Editor
Astrobiology
Southern Illinois University Carbondale
Carbondale, United States
Associate Editor
Astrobiology
Higher Technical Institute, University of Lisbon
Lisbon, Portugal
Associate Editor
Astrobiology
University of Vienna
Vienna, Austria
Associate Editor
Astrobiology
Goddard Space Flight Center, National Aeronautics and Space Administration
Greenbelt, United States
Associate Editor
Astrobiology
Desert Research Institute (DRI)
Reno, United States
Associate Editor
Astrobiology
Institute of Space Sciences, Spanish National Research Council (CSIC)
Barcelona, Spain
Associate Editor
Astrobiology
SETI Institute
Mountain View, United States
Associate Editor
Astrobiology
German Aerospace Center (DLR)
Cologne, Germany
Associate Editor
Astrobiology