didier fraix-burnet
UMR5274 Institut de Planétologie et d'Astrophysique de Grenoble (IPAG)
Grenoble, France
Specialty Chief Editor
Astrostatistics
National Institute of Astrophysics (INAF)
Rome, Italy
Associate Editor
Astrostatistics
Université de Bordeaux
Bordeaux, France
Associate Editor
Astrostatistics
National Institute of Astrophysics (INAF)
Rome, Italy
Associate Editor
Astrostatistics
Pulkovo Observatory (RAS)
Saint Petersburg, Russia
Associate Editor
Astrostatistics
Curtin University
Perth, Australia
Associate Editor
Astrostatistics
Universidade Cidade de São Paulo
São Paulo, Brazil
Associate Editor
Astrostatistics
North Carolina State University
Raleigh, United States
Associate Editor
Astrostatistics
Inria Grenoble - Rhône-Alpes research centre
Montbonnot-Saint-Martin, France
Associate Editor
Astrostatistics
Université Paris Sciences & Lettres PSL
Paris, France
Associate Editor
Astrostatistics
National Astronomical Observatories, Chinese Academy of Sciences (CAS)
Beijing, China
Associate Editor
Astrostatistics
University of Campania Luigi Vanvitelli
Caserta, Italy
Associate Editor
Astrostatistics
University of Otago
Dunedin, New Zealand
Associate Editor
Astrostatistics
NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL)
La Cañada Flintridge, United States
Associate Editor
Astrostatistics
National Institute of Space Research (INPE)
São José dos Campos, Brazil
Associate Editor
Astrostatistics
University of Houston
Houston, United States
Associate Editor
Astrostatistics