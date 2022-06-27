Submission open
Reimagining University Physics and Astronomy: Educational Methods for the Years Ahead
- Nicolas Labrosse
- Manjula Sharma
- Cecilia STARI
- Henry Sun
- Pornrat Wattanakasiwich
- 1,781 views
Submission open
Submission open
Submission open
Submission open
Submission open
Interactive magazine
eBook
Submission closed
Interactive magazine
Submission closed
Interactive magazine
eBook
Submission closed
Interactive magazine
Submission closed
Interactive magazine
Submission closed
Interactive magazine
Submission closed
Interactive magazine
Submission closed
Interactive magazine
eBook
Submission closed
Interactive magazine
Submission closed
Interactive magazine
Submission closed