steve b howell
Ames Research Center, National Aeronautics and Space Administration
Moffet Field, United States
Specialty Chief Editor
Exoplanets
Florida Gulf Coast University
Fort Myers, United States
Associate Editor
Exoplanets
Osservatorio Astronomico di Padova (INAF)
Padua, Italy
Associate Editor
Exoplanets
Osservatorio Astrofisico di Torino (INAF)
Pino Torinese, Italy
Associate Editor
Exoplanets
German Aerospace Center (DLR)
Cologne, Germany
Associate Editor
Exoplanets
University of Namur
Namur, Belgium
Associate Editor
Exoplanets
Space Telescope Science Institute (NASA)
Baltimore, United States
Associate Editor
Exoplanets
George Mason University
Fairfax, United States
Associate Editor
Exoplanets
Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço (IA)
Porto, Portugal
Associate Editor
Exoplanets
National Institute of Astrophysics (INAF)
Rome, Italy
Associate Editor
Exoplanets
National Autonomous University of Mexico
México City, Mexico
Associate Editor
Exoplanets
University of Georgia
Athens, United States
Associate Editor
Exoplanets
Konkoly Observatory (MTA)
Budapest, Hungary
Associate Editor
Exoplanets
Eötvös Loránd University
Budapest, Hungary
Associate Editor
Exoplanets
Smithsonian Astrophysical Observatory, Center for Astrophysics, Harvard University
Cambridge, United States
Associate Editor
Exoplanets
University of Minnesota Twin Cities
St. Paul, United States
Associate Editor
Exoplanets