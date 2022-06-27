paola marziani
Osservatorio Astronomico di Padova (INAF)
Padua, Italy
Specialty Chief Editor
Extragalactic Astronomy
National Autonomous University of Mexico
México City, Mexico
Associate Editor
Extragalactic Astronomy
Astronomical Observatory
Belgrade, Serbia
Associate Editor
Extragalactic Astronomy
The Pennsylvania State University (PSU)
University Park, United States
Associate Editor
Extragalactic Astronomy
Department of Physics Ettore Pancini, Polytechnic and Basic Sciences School, University of Naples Federico II
Napoli, Italy
Associate Editor
Extragalactic Astronomy
Ludwig Maximilian University of Munich
Munich, Germany
Associate Editor
Extragalactic Astronomy
National Institute of Astrophysics, Optics and Electronics (INAOE)
Tonantzintla, Mexico
Associate Editor
Milky Way and Galaxies
University of Padua
Padua, Italy
Associate Editor
Extragalactic Astronomy
University of Padua
Padua, Italy
Associate Editor
Extragalactic Astronomy
Institute of Astrophysics of Andalusia, Spanish National Research Council (CSIC)
Granada, Spain
Associate Editor
Extragalactic Astronomy
University of La Laguna
San Cristóbal de La Laguna, Spain
Associate Editor
Extragalactic Astronomy
Astronomical Observatory
Belgrade, Serbia
Associate Editor
Extragalactic Astronomy
National Autonomous University of Mexico
México City, Mexico
Associate Editor
Milky Way and Galaxies
National Institute of Astrophysics (INAF)
Rome, Italy
Associate Editor
Extragalactic Astronomy
Erciyes University
Kayseri, Türkiye
Associate Editor
Extragalactic Astronomy
UMR5274 Institut de Planétologie et d'Astrophysique de Grenoble (IPAG)
Grenoble, France
Associate Editor
Extragalactic Astronomy