Brief Research Report
Published on 22 May 2026
The planetary nebula population of M 33 as seen with J-PLUS photometry
in Local Universe
Frontiers in Astronomy and Space Sciences
doi 10.3389/fspas.2026.1769995
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Brief Research Report
Published on 22 May 2026
in Local Universe
Review
Published on 28 Aug 2024
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Original Research
Published on 02 Apr 2024
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Review
Published on 09 Nov 2023
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Perspective
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