patricia sanchez-blazquez
Complutense University of Madrid
Madrid, Spain
Specialty Chief Editor
Local Universe
European Southern Observatory
Garching bei München, Germany
Associate Editor
Local Universe
National Autonomous University of Mexico
México City, Mexico
Associate Editor
Local Universe
University of Padua
Padua, Italy
Associate Editor
Local Universe
University of Vienna
Vienna, Austria
Associate Editor
Local Universe
Special Astrophysical Observatory (RAS)
Nizhniy Arkhyz, Russia
Associate Editor
Local Universe
INAF - Osservatorio Astronomico di Capodimonte
Naples, Italy
Associate Editor
Local Universe
University of Bologna
Bologna, Italy
Associate Editor
Local Universe
Yonsei University
Seoul, Republic of Korea
Associate Editor
Local Universe
Astronomical Observatory of Capodimonte (INAF)
Naples, Italy
Associate Editor
Local Universe
Astronomical Observatory of Capodimonte (INAF)
Naples, Italy
Associate Editor
Local Universe
Osservatorio Astronomico di Padova (INAF)
Padova, Italy
Associate Editor
Local Universe